Двое мужчин бросились спасать тонущего ребенка-инвалида и сами захлебнулись

JT: В Японии двое мужчин бросились в реку спасать инвалида и утонули

В Японии двое мужчин бросились в реку спасать юношу с ограниченными возможностями и захлебнулись. Об этом пишет Japan Today (JT).

Трагическое происшествие случилось в населенном пункте Камикацу, префектура Токусима, 5 июля. Организация, занимающаяся помощью детям-инвалидов, устроила для подопечных мероприятие в кемпинге на берегу реки Кацуура.

Около двух часов дня 42-летний сотрудник организации и 18-летний выпускник заметили, что подросток, купавшийся в реке, начал тонуть. Мужчины бросились в воду, чтобы помочь ему, однако их подхватило сильное теченье и унесло прочь.

Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, обоих мужчин уже нашли без признаков жизни. Их срочно доставили в больницу, однако спасти их врачам не удалось. При этом мальчика, из-за которого двое прыгнули в реку, благополучно вытащили на берег.

Ранее сообщалось, что в США мужчина спас из воды четырех детей ценой своей жизни. Он успел вытащить из воды двоих собственных детей и их друзей.

