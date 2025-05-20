Мужчина спас из воды четырех детей ценой жизни

В США мужчина спас из озера четырех детей и утонул

В штате Колорадо, США, 53-летний мужчина смог спасти из озера четырех детей ценой собственной жизни. Об этом пишет People.

Мануэль Де Хесус Виллануэва Миранда прыгнул в холодную воду, увидев, как в ней барахтаются два его ребенка и два их друга. Дети спокойно плавали в озере, пока не поднялся ветер и не усилились волны. Мужчина вытащил их на сушу, однако стал захлебываться сам. Это заметили другие посетители пляжа и бросились ему на помощь.

Миранду тщетно пытались реанимировать в течение 40 минут. Отмечается, что мужчина нырнул в воду температурой около 10 градусов по Цельсию. Представители Colorado Parks and Wildlife заявили, что, скорее всего, его не стало из-за шока от холодной воды. Спасенные дети выжили. Сейчас они находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 20-летний студент спас трех женщин из воды ценой своей жизни. Его останки нашли только через две недели: их вынесло на берег.