Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:44, 20 мая 2025Из жизни

Мужчина спас из воды четырех детей ценой жизни

В США мужчина спас из озера четырех детей и утонул
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jeffrey Beall / wikipedia

В штате Колорадо, США, 53-летний мужчина смог спасти из озера четырех детей ценой собственной жизни. Об этом пишет People.

Мануэль Де Хесус Виллануэва Миранда прыгнул в холодную воду, увидев, как в ней барахтаются два его ребенка и два их друга. Дети спокойно плавали в озере, пока не поднялся ветер и не усилились волны. Мужчина вытащил их на сушу, однако стал захлебываться сам. Это заметили другие посетители пляжа и бросились ему на помощь.

Материалы по теме:
Индейцы-затворники вышли из джунглей впервые за долгие годы и напали на людей. Почему они объявили войну цивилизации?
Индейцы-затворники вышли из джунглей впервые за долгие годы и напали на людей.Почему они объявили войну цивилизации?
22 августа 2024
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
«Это настоящее чудо» Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
«Это настоящее чудо»Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
23 мая 2020

Миранду тщетно пытались реанимировать в течение 40 минут. Отмечается, что мужчина нырнул в воду температурой около 10 градусов по Цельсию. Представители Colorado Parks and Wildlife заявили, что, скорее всего, его не стало из-за шока от холодной воды. Спасенные дети выжили. Сейчас они находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 20-летний студент спас трех женщин из воды ценой своей жизни. Его останки нашли только через две недели: их вынесло на берег.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    Жительница Донецка пожаловалась на приезжающих в город мигрантов

    Россиянам рассказали о возможности законно списать долги за ЖКУ

    Единственную картину Паши Техники продали за миллионы

    Суд изменил меру пресечения забиравшему миллионы рублей начальнику российского УФСИН

    Стала известна дата запуска миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Раскрыты подробности массового отравления шаурмой под Москвой

    Россиянку осудили за поджог АЗС под влиянием мошенников

    Оценена вероятность падения цен на жилье

    На российских военных напали сирийские боевики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости