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16:31, 27 марта 2025Из жизни

Студент спас трех женщин из воды ценой своей жизни

В Великобритании студент спас трех тонущих женщин ценой своей жизни
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В Великобритании 20-летний студент спас трех женщин из воды ценой своей жизни за несколько дней до дня рождения. Об этом сообщает ITVX.

В июне 2024 года Джек Эдвард Лис приехал на пляж рядом с городом Буде как член Общества плавания в естественных водах Бристольского университета. С ним были еще 60 студентов. Вечером 4 июня Лис заметил в воде трех женщин, просивших о помощи. Вместе с другом он тут же бросился к ним в море.

Юноши смогли вытащить на берег двух женщин. Друг Лиса остался на пляже, а тот снова нырнул в воду. Он смог подтолкнуть третью женщину к мелководью, как вдруг его захлестнула волна. Лис так и не выплыл.

Спасатели и волонтеры искали студента всю ночь и следующее утро. Его останки нашли только через две недели: их вынесло на берег. Мать Лиса рассказала, что в том месяце ему должен был исполниться 21 год. «Вместо поздравительных открыток мы получили соболезнования», — рассказала женщина.

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Отмечается, что на пляже, где произошла трагедия, не было спасателей и стоял знак, предупреждающий купальщиков о сильных течениях. По словам председателя Студенческого союза Бристольского университета, студенты больше не будут ездить в Буде.

«Джек был джентльменом при жизни, и доказал это своей смертью», — отметила мать Лиса. В память о нем в университете установили мемориальную доску.

Ранее сообщалось, что в Австралии 17-летний юноша из штата Квинсленд бросился спасать подругу, которая упала в водопад, и поплатился жизнью. Девушку и юношу вытащили на берег, однако помочь им было уже невозможно.

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