17-летний юноша попытался спасти упавшую в водопад подругу и поплатился жизнью

В Австралии 17-летние юноша и девушка утонули в водопаде в штате Квинсленд

В Австралии 17-летний юноша из штата Квинсленд бросился спасать подругу, которая упала в водопад, и поплатился жизнью. Об этом пишет People.

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 19 января, в прибрежном районе Саншайн-Кост. Около половины третьего дня спасателей вызвали к водопаду Яндина, чтобы найти девушку, которая упала в водопад и не вынырнула.

Позже выяснилось, что 17-летний друг девушки попытался спасти ее, нырнул в воду и также больше не появился на поверхности. Поисковую операцию удалось начать через 20 минут после сообщения о ЧП. Девушку и юношу вытащили на берег, однако помочь им было уже невозможно. Их опознали как Хонор Уорд и Бо Лидделла.

Австралийские СМИ сообщили, что с 2007 года жертвами водопада Яндина стали по крайней мере пять человек. При этом рядом установлены только небольшие таблички, предупреждающие о сильных подводных течениях на глубине.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 49-летняя женщина спасла упавшего в канал внука ценой своей жизни. Она успела толкнуть ребенка в руки отца.