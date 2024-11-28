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16:21, 28 ноября 2024Из жизни

Женщина спасла внука ценой своей жизни

В Таиланде 49-летняя женщина спасла тонувшего внука ценой своей жизни
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Freepik

В Таиланде 49-летняя женщина из провинции Пхаттхалунг спасла упавшего в канал внука ценой своей жизни. Об этом сообщает The Thaiger.

Во вторник, 26 ноября Чотика Промаксорн и ее внук гуляли вдоль канала около дома и фотографировали последствия недавнего паводка. В какой-то момент они поскользнулись и упали в бурный поток.

Отец мальчика, который только что вернулся с работы, услышал их крики и бросился на помощь. Промаксорн успела толкнуть внука в руки мужчины, но сама не справилась с потоком и вскоре скрылась под водой.

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В итоге мальчика благополучно вытащили на берег, а женщину до сих пор не нашли. На месте происшествия работают сотрудники спасательного управления провинции и волонтеры. «Она была любящей бабушкой и всегда заботилась о внуке. Просто душераздирающая потеря», — сказали соседи Промаксорн.

Ранее в Таиланде мужчина из провинции Бурирам спас тонувшую в реке пожилую мать ценой собственной жизни. Родственники оказались в воде, когда пытались вытолкнуть застрявший на деревянном мосту мотоцикл.

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