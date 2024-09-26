Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:42, 26 сентября 2024Из жизни

Мужчина спас тонувшую мать ценой своей жизни

В Таиланде мужчина спас упавшую в реку 67-летнюю мать ценой собственной жизни

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Таиланде мужчина из провинции Бурирам спас тонувшую в реке пожилую мать ценой собственной жизни. Об этом пишет The Thaiger.

67-летняя Тонгсук вместе с 41-летним сыном Титатом отправились в поле косить траву для коров. Они поехали на мотоцикле с прицепом. Пусть к месту покоса пролегал по деревянному мосту через реку Ламас. Длина сооружения составляет 60 метров, а ширина — около 140 сантиметров.

На обратном пути колесо прицепа, в котором сидела женщина, застряло между досок моста. Женщина вылезла, чтобы освободить его, провалилась сквозь настил и упала в воду. Титат сразу же бросился на выручку. Течение было очень сильным, и Тонгсук держалась за футболку сына, пока он пытался подгрести ближе к мосту.

Материалы по теме:
«Положила сына на дочь и потеряла сознание» Пятнадцать лет назад 25 невинных россиян сожгли при пожаре. Заказчики преступления еще на свободе
«Положила сына на дочь и потеряла сознание»Пятнадцать лет назад 25 невинных россиян сожгли при пожаре. Заказчики преступления еще на свободе
10 июля 2020
Одержимые огнем. Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Одержимые огнем.Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
4 июля 2021

Жители соседней деревни пытались протянуть им палку, однако не смогли быстро найти достаточно длинную. В итоге через полчаса борьбы с течением Титат ослабел. Он из последних сил толкнул мать к мосту, и она отпустила его. В этот момент селяне наконец нашли палку подходящей длины и сумели вытащить женщину, однако ее сын исчез под водой.

Позже водолазы обнаружили Титата в 20 метрах от моста. Помочь ему было уже невозможно. Тонгсук разрыдалась и сказала, что должна была утонуть вместо сына.

Ранее сообщалось, что в США священник ценой собственной жизни спас жену и детей из пожара. Религиозная организация, членом которой он был, заявила, что священнослужитель был яростным защитником уязвимых слоев населения и обладал особым стремлением служить Богу, семье и церкви.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Байден решился на передачу Украине дальнобойного оружия

      «Головой о стену бьется». В семье отравившихся пельменями детей рассказали о страхах и трагедии отца

      Рухнули акции всемирно известного производителя видеоигр

      В центре Москвы начали сносить популярный торговый центр ради ЖК

      Ушедшую из дома в приступе лунатизма девочку нашли в лесу

      Потери Украины от прекращения транзита российского газа оценили

      Путин рассказал о теряющем позиции в мировой экономике Западе

      Саудовская Аравия задумалась об отказе от поддержки высоких цен на нефть

      Власти Великобритании призвали население готовиться к войне

      Диета улучшила иммунитет против вирусов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше