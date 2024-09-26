Мужчина спас тонувшую мать ценой своей жизни

В Таиланде мужчина спас упавшую в реку 67-летнюю мать ценой собственной жизни

В Таиланде мужчина из провинции Бурирам спас тонувшую в реке пожилую мать ценой собственной жизни. Об этом пишет The Thaiger.

67-летняя Тонгсук вместе с 41-летним сыном Титатом отправились в поле косить траву для коров. Они поехали на мотоцикле с прицепом. Пусть к месту покоса пролегал по деревянному мосту через реку Ламас. Длина сооружения составляет 60 метров, а ширина — около 140 сантиметров.

На обратном пути колесо прицепа, в котором сидела женщина, застряло между досок моста. Женщина вылезла, чтобы освободить его, провалилась сквозь настил и упала в воду. Титат сразу же бросился на выручку. Течение было очень сильным, и Тонгсук держалась за футболку сына, пока он пытался подгрести ближе к мосту.

Жители соседней деревни пытались протянуть им палку, однако не смогли быстро найти достаточно длинную. В итоге через полчаса борьбы с течением Титат ослабел. Он из последних сил толкнул мать к мосту, и она отпустила его. В этот момент селяне наконец нашли палку подходящей длины и сумели вытащить женщину, однако ее сын исчез под водой.

Позже водолазы обнаружили Титата в 20 метрах от моста. Помочь ему было уже невозможно. Тонгсук разрыдалась и сказала, что должна была утонуть вместо сына.

Ранее сообщалось, что в США священник ценой собственной жизни спас жену и детей из пожара. Религиозная организация, членом которой он был, заявила, что священнослужитель был яростным защитником уязвимых слоев населения и обладал особым стремлением служить Богу, семье и церкви.