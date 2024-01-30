Пастор спас жену и шестерых детей из пожара ценой собственной жизни

The Christian Post: в США пастор вытащил шестерых детей и жену из пожара

Пастор из американского штата Огайо ценой собственной жизни спас жену и детей из пожара. Об этом сообщает The Christian Post.

Пожар в доме 55-летнего Марка Робинетта возник ночью во вторник, 23 января. Пастор тут же бросился спасать восьмерых детей и жену. Он вытащил шестерых детей и супругу из горящего здания через окно, после чего побежал к оставшимся внутри двум сыновьям. Однако спасти детей и выбраться из дома ему не удалось.

После ликвидации огня мужчину нашли в сгоревшем дотла доме рядом с двумя сыновьями. «Они потеряли все. Им необходимо много вещей. У них даже нет обуви», — сказал журналистам двоюродный брат пастора о выживших членах его семьи. Причина пожара в настоящий момент не установлена. Расследованием произошедшего занимается управление пожарной охраны штата Огайо.

Робинетт был основателем и пастором церкви Foundation Church с 2000 года. Религиозная организация Greater Columbus Right to Life, членом которой был мужчина, заявила, что он был яростным защитником уязвимых слоев населения с особым стремлением служить богу, семье и церкви.

Ранее сообщалось, что в США бригада уборщиц спасла женщине жизнь во время пожара. Из-за огня женщина по имени Лори и ее отчим оказались в ловушке.

