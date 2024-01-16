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18:26, 16 января 2024Из жизни

Уборщицы спасли женщину из горящего здания с помощью метел

People: в США уборщицы спасли женщину из горящего дома с помощью метел

Фото: Unsplash

В США бригада уборщиц спасла женщине жизнь во время пожара. Об этом сообщает People.

Возгорание произошло в жилом комплексе в городе Сайпрес, штат Калифорния, утром 11 января. Из-за огня двое жителей дома, 70-летний мужчина Джерри и его падчерица Лори, оказались в ловушке. На место происшествия вызвали бригаду пожарных, однако уборщицы решили помочь семье до прибытия спасателей.

Они увидели, что дверь дома была полностью охвачена огнем, разбили окно метлами и вытащили Лори из горящего здания. Вскоре к дому приехали пожарные. Им удалось потушить огонь. Несмотря на попытки оперативно ликвидировать возгорание и обойтись без жертв, спасти Джерри не удалось.

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Сотрудники пожарной бригады поблагодарили уборщиц за спасение Лори. Ее доставили в больницу. Пока неизвестно, почему начался пожар.

Ранее сообщалось, что житель США пожертвовал собой, пытаясь спасти жизнь пожилой матери во время пожара. Возгорание произошло в подвале дома, где 61-летний мужчина жил с 86-летней матерью.

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      Алиса Удовик
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