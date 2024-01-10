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14:13, 10 января 2024Из жизни

Мужчина пожертвовал жизнью ради спасения пожилой матери

New York Post: в США мужчина бросился в горящий дом ради спасения матери
СюжетПожары в США:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nick Oxford / Reuters

Житель США пожертвовал собой, пытаясь спасти жизнь пожилой матери во время пожара. Об этом сообщает New York Post.

Несчастный случай произошел в городе Нью-Йорк. Огонь возник в подвале дома, где проживал 61-летний мужчина со своей 86-летней матерью. Пожар быстро охватил все здание.

Один из очевидцев, заметивший возгорание, позвонил в службу спасения. Он также поговорил с жителем дома, который стоял на улице. Мужчина заявил, что в горящем здании находится его мать, а затем бросился ей на помощь. «Он так и не вышел, его мама тоже не вышла, а позже я увидел, как из дома выносят два тела», — говорит очевидец.

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Мужчину и пожилую женщину нашли на втором этаже дома после того, как пожар удалось ликвидировать. Огонь тушили около 100 пожарных, на это ушло более часа. Отмечается, что в здании было найдено медицинское оборудование. Это может говорить о том, что пожилая женщина болела и не могла самостоятельно выбраться из горящего здания. Причина возникновения пожара расследуется.

Ранее сообщалось, что кошка спасла жителей одного подъезда в российском городе от удушения угарным газом во время пожара. Пострадали лишь жильцы квартиры, в которой начался пожар.

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      Алиса Удовик
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