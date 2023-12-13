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20:33, 13 декабря 2023Из жизни

Кошка по имени Страшила спасла жизни россиян во время пожара

В Нижнем Новгороде кошка Страшила спасла жителей дома от удушения угарным газом

Кадр: «Кстати Новости Нижнего Новгорода» / YouTube

Кошка спасла жителей одного подъезда в российском городе от удушения угарным газом во время пожара. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В одной из квартир пятиэтажного дома в Нижнем Новгороде ночью произошло короткое замыкание. Огонь перекинулся на лежавшие в прихожей мешки с мусором, и начался пожар. Дым и угарный газ заполнили весь подъезд. В этот момент в соседней квартире от той, где произошло возгорание, кошка по имени Страшила начала будить своего хозяина Александра.

Животное громко мяукало, а потом забралось на кровать и стало топтаться у мужчины на лице и груди. Проснувшись, хозяин кошки обнаружил, что ему тяжело дышать. За несколько минут он оценил обстановку, вызвал пожарных, открыл все окна в квартире и подъезде и побежал будить соседей. Жители успели эвакуироваться до того, как кто-то из них надышался угарным газом. Александр со Страшилой на руках тоже вышел на улицу.

Пострадали лишь жильцы квартиры, в которой начался пожар. По словам соседей, накануне они выпивали.

Пожарные отметили, что, если бы не кошка, масштаб разрушений был бы больше, а число жертв — выше. Теперь Страшила — местная знаменитость. Соседи и люди из окрестных домов ходят в гости к Александру, чтобы познакомиться с героиней, и приносят ей подарки и лакомства. Некоторые даже стали считать, что животное приносит удачу.

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Ранее сообщалось, что в Малайзии кошка по имени Хана ночью спасла хозяев от пожара. Она разбудила их, чтобы предупредить о возгорании в доме.

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      Антонина Черташ
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