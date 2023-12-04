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14:23, 4 декабря 2023Из жизни

Внимательная кошка спасла 64 кошки и хозяев

В Малайзии кошка разбудила хозяев посреди ночи и предупредила о пожаре

Фото: Unsplash

В Малайзии кошка по имени Хана ночью спасла хозяев от пожара. Об этом сообщает New Straits Times.

Ранним утром в воскресенье, 3 декабря, пару из города Каунтан разбудила кошка, которая спала с ними в спальне, чтобы предупредить их о возгорании. Когда 45-летний Рухаифи Исираф Саад и его 41-летняя жена Сити Аисхаф Зайнул проснулись, они обнаружили, что в доме произошло короткое замыкание, электричество отключилось, а телевизор в комнате горит и дымится.

«Мы с женой быстро проснулись, когда почувствовали запах дыма. Мы пытались загасить огонь водой. Моя жена бросила влажное полотенце на дымящийся телевизор. Быстрая реакция позволила нам потушить пожар за несколько минут, и мы сохраняли спокойствие на протяжении всего инцидента», — рассказал журналистам Саад. При этом в других комнатах дома в это время находились еще 64 кошки. Так что Хана благодаря своей внимательности спасла не только хозяев, но и своих сородичей.

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По словам Зайнул, она думала только о своих питомцах, пока тушила пожар, и молилась, чтобы с ними все было в порядке. Она рассказала, что они с мужем уже девять лет живут с котами, которых подбирают на улице. Несколько лет назад у них было 80 кошек. У пары нет детей, поэтому кошки, о которых они заботятся без посторонней помощи, дарят им радость.

Электроснабжение в доме Саада и Зайнул пока не восстановлено, поэтому они временно живут у родственников, навещая животных лишь в течение дня.

Ранее сообщалось, что толстый кот по кличке Гацек, который приобрел статус главной местной достопримечательности в городе Шецине в Польше, нашел новый дом и исчез с карт. Гацека забрали с улицы зооактивисты, потому что из-за постоянного внимания он начал сильно набирать вес.

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      Антонина Черташ
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