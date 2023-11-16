Прославившийся на весь мир толстый кот из Польши похудел и исчез с карт

Толстый кот из Шецина нашел дом и перестал быть городской достопримечательностью

Толстый кот по кличке Гацек, который приобрел статус главной местной достопримечательности в городе Шецине в Польше, нашел новый дом и исчез с карт. Об этом пишет Notes from Poland.

Гацек стал мировой знаменитостью после того, как получил оценку пять баллов на Google-картах от туристов. Там же его прозвали Король Кашубской — по названию улицы, на которой он жил. Рейтинг кота обошел рейтинг традиционных туристических достопримечательностей города. В комментариях поклонники описывали Гацека как «рок-звезду», «короля города», «величайшего всех времен» и «городскую икону». Местные магазины даже начали продавать сумки с его изображением. Гацек прославился на весь мир: о нем писали такие газеты, как американская New York Post, британская the Guardian и немецкая Bild.

Однако вскоре городской приют для животных выразил озабоченность из-за растущего веса Гацека. Сотрудники приюта связали ожирение кота с щедростью туристов, которые постоянно подкармливали животное. В апреле городская ассоциация помощи животным Animal Welfare Association забрала кота с улицы для лечения. По их словам, у него были проблемы с зубами и суставами. Ветеринар также сообщил, что Гацеку нужно похудеть на четыре-пять килограммов. После того как кот перестал появляться в будке на Кашубской, на зоозащитников обрушилась волна критики: люди требовали вернуть кота и обвиняли приют в желании заработать на известности Гацека.

Однако сотрудники приюта не поддались угрозам и оскорблениям и решили действовать, исходя из того, что будет лучше для кота. В ноябре Animal Welfare Association опубликовала снимок постройневшего Гацека и объявила, что он нашел новый дом и отныне его зовут Джордж. «Отныне зовите меня Джордж… Кошачья версия Джорджа Клуни, да, это новый я. Я в отличной форме и чувствую себя хорошо. Я бегаю вверх по лестнице и прыгаю по столешницам», — написали они под фото.

В приюте добавили, что, чтобы помочь другим кошкам испытать на себе «чудо-диету» Гацека, люди могут пожертвовать корм или внести свой вклад в краудфандинговую кампанию «Гачек покупает еду для бездомных». Общая сумма пожертвований уже превысила первоначально установленный порог в 7000 злотых (около 154 тысяч рублей).

Отметка с котом и его невероятным рейтингом на карте Шенцина исчезла.

Ранее Гацека пыталась похитить неизвестная женщина, ее действия попали на камеру видеонаблюдения. Похитительницу спугнул защитник кота, сам Гацек сумел в этот момент сбежать от нее и спрятался под ближайшим автомобилем.