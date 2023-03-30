Женщина попыталась похитить ставшего знаменитостью толстого кота

Daily Mail: защитники знаменитого толстого кота пресекли его похищение

Жители польского города Щецин пресекли попытку похищения толстого кота по кличке Гацек, который приобрел статус местной туристической достопримечательности. Об этом сообщает Daily Mail.

На запись с камеры наблюдения попала женщина, которая попыталась украсть ставшего знаменитостью шестилетнего черно-белого кота. Гацек сбежал от нее и спрятался под ближайшим автомобилем. Неудавшаяся похитительница села в такси. Люди, которые заботятся о животном, опубликовали сообщение, в котором заявили, что действия подозрительной женщины заметил надежный человек и попытка похищения была предотвращена. «Мы настоятельно рекомендуем не предпринимать подобных попыток. Гацек находится под наблюдением камер и своих человеческих друзей, поэтому мы надеемся, что больше не будет попыток реализовать такие таких глупые идеи, как эта», — заявили защитники кота.

Теперь местный советник Патрик Яскульски опубликовал открытое письмо, в котором призвал мэра города сделать Гацека послом бездомных кошек. Яскульски отметил, что по закону владельцем таких животных является государственное казначейство и обязанность заботиться о них лежит на общине.

Гацек стал мировой знаменитостью после того, как получил оценку пять баллов на Google от туристов. Кот получил прозвище Король Кашубской по названию улицы, на которой он живет. Рейтинг животного превысил рейтинг традиционных туристических достопримечательностей города, среди которых Филармония, Штеттинский замок и сеть подземных тоннелей времен Второй мировой войны. Посетители описывали Гацека как «рок-звезду», «короля города», «величайшего всех времен» и «городскую икону». Местные магазины даже начали продавать сумки с его изображением.

На данный момент кот собрал на Google более трех тысяч отзывов. «Лучший котик, очень хороший мальчик, рекомендую на 100%. 10/10», — написала одна из пользовательниц. «Лучшее, что я когда-либо видел», — отметил еще один автор комментария. «Потрясающе. Волнующе. Красиво. Революционно. 10/10», — говорится в мнении еще одной пользовательницы.

Тем временем городской приют для животных выразил озабоченность из-за растущего веса Гацека. Сотрудники приюта связали увеличение веса с щедростью прохожих, которые постоянно угощают кота лакомствами. Они призвали доброжелателей прекратить кормить животное и вместо этого класть угощения в предоставленную корзинку, чтобы они могли контролировать количество съедаемого им корма.

Ранее сообщалось, что жительница Канады рассказала в TikTok, что встретила двойника своего кота и случайно похитила его. Позже она выпустила животное из своей машины в надежде, что кот сам найдет дорогу домой.

