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Женщина случайно похитила двойника своего кота

Newsweek: в Канаде женщина случайно похитила двойника своего кота

Жительница Канады рассказала в TikTok, что встретила двойника своего кота и случайно похитила его. На ее историю обратило внимание издание Newsweek.

На видео женщина заглядывает в дом, видит кота и удивленно говорит: «Джордж, я думала, ты на улице. У меня уже есть кот в машине». Она подходит к машине, открывает дверь и показывает точно такого же кота, который сидит внутри. «Я украла чужого кота. Это не Джордж. Почему он выглядит, как Джордж?» — недоумевает женщина. В этот момент похищенное животное смотрит прямо в камеру и громко мяукает.

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Видео набрало более 3,5 миллиона просмотров и тысячи комментариев. «Он как бы говорит: "Я же говорил, что я не Джордж! Немедленно отвези меня домой или я вызову полицию"», — шутит автор одного из комментариев. «Теперь у тебя близнецы», — поздравляет другой. «О боже, верни его туда, откуда взяла», — советует третий. «Его давно потерянный брат-близнец нашелся», — пишет еще один.

Позже один из зрителей видео спросил: «Так что, какой теперь план? Вернешь кота обратно? Напишешь пост в соцсетях, чтобы найти владельца?» В ответ женщина опубликовала еще одно видео, на котором она выпускает кота из своей машины. «Я живу в городке таунхаусов. Я нашла его здесь, так что с ним все будет в порядке», — поясняет она.

Ранее сообщалось, что в английском городе Брейнтри, графство Эссекс, женщина воссоединилась с пропавшим восемь месяцев назад котом и вернула его домой благодаря хорошей памяти. Она узнала его по мяуканью.

Что делать?
Алиса Дмитриева
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