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Женщина узнала пропавшего кота по мяуканью и вернула его домой

Женщина воссоединилась с пропавшим восемь месяцев назад котом, узнав его мяуканье

Фото: Kevin Knezic / Unsplash

В английском городе Брейнтри, графство Эссекс, женщина воссоединилась с пропавшим восемь месяцев назад котом и вернула его домой благодаря хорошей памяти. Об этом сообщает Daily Mirror.

40-летняя мать троих детей Рэйчел Лоуренс рассказала, что в ее семье жили два кота: двухлетний Барнаби и 11-месячный Торви. Однажды Барнаби пропал и, несмотря на то, что Лоуренс чипировала кота, его никак не могли найти.

Спустя восемь месяцев после пропажи женщина отвезла Торви в ветеринарную клинику на операцию и оставила его там. После операции она позвонила администратору, чтобы узнать о состоянии питомца, и услышала знакомое мяуканье на фоне разговора. Лоуренс спросила, кто кричит: Торви или какой-то другой кот. В ответ сотрудник клиники сказал, что мяукает принесенный к ним неделю назад бродячий кот.

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Британка насторожилась: ей показалось, что голос животного очень похож на Барнаби, и тогда она уточнила, какого цвета приблудившийся зверь. Когда выяснилось, что его описание точно совпадает с портретом Барнаби, она поехала в клинику, захватив его фотографию.

«Я поняла, что это он, и заплакала», — сказала Лоуренс. Она добавила, что питомец сильно похудел, хотя раньше у него было прозвище Толстяк, которое он получил за большие бока. Британка позвонила детям по видеосвязи и показала Барнаби.

Женщина забрала кота домой и теперь планирует вернуть ему прежний вид: сытый и ухоженный.

Ранее сообщалось, что в шотландском городе Ливингстон, округ Западный Лотиан, хозяйка воссоединилась с пропавшей восемь лет назад кошкой по кличке Бам-Бам. Женщина долгие годы пыталась найти потерявшегося питомца.

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Евгения Черкасова
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