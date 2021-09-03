Хозяйка воссоединилась с пропавшей восемь лет назад кошкой по кличке Бам-Бам

Кошка вернулась к хозяйке спустя восемь лет после пропажи в шотландском городе Ливингстон

В шотландском городе Ливингстон, округ Западный Лотиан, хозяйка воссоединилась с пропавшей восемь лет назад кошкой. Об этом сообщает Edinburgh Live.

Хозяйка кошки по кличке Бам-Бам рассказала, что животное пропало в 2013 году, когда ему было полтора года. Женщина долго пыталась найти Бам-Бам, но безуспешно.

В конце августа местная жительница с дочерью, чьи имена не называются, заметили кошку на заднем дворе одного из кафе города. Животное лазило по куче мусора из отходов и пластиковых упаковок. «Мы погладили ее, а потом я увидела на ее коже несколько красных болячек, и она казалась костлявой, несмотря на пушистый мех, который придавал ей здоровый вид. Она была вся в блохах. Я видела, как они ползают по ней», — рассказала женщина.

Мать и дочь посадили испуганную кошку в машину и отвезли в ветеринарную клинику. Врачи выяснили, что у животного есть микрочип, в котором зарегистрирован номер хозяйки, которая вскоре приехала за Бам-Бам.

Ранее сообщалось, что кошка, пропавшая 13 лет назад в Великобритании, вернулась к хозяевам. Скитавшемуся по улицам животному даже удалось сохранить здоровый и упитанный вид.