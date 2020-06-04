Кошка нашлась за тысячу километров от дома и воссоединилась с хозяйкой

Жительница австралийского города Лонгрич, штат Квинсленд, воссоединилась со своей кошкой после того, как ее любимица уехала вместе с соседями на грузовике во время переезда. Как сообщает сайт UPI, питомец нашелся на расстоянии более чем за 1200 километров от дома.

Джорджия Уипп (Georgia Whipp) из города Лонгрич рассказала, что вечером в пятницу, 29 мая, ее соседи переехали, и примерно через полчаса после их отъезда она заметила, что ее кошки нет.

Беспокойство Уипп усилилось, когда животное не появилось на завтрак на следующее утро. «Я гадала, не забралась ли она в грузовик, потому что она любит залезать в машины, когда кто-либо паркуется перед домом и оставляет окна машины открытыми», — рассказала она.

Хозяйка кошки связалась с транспортной компанией, которая помогала соседям переезжать, и позже ей сообщили, что водители заметили кошку на стоянке грузовиков в Брисбене, примерно в 1200 километрах от дома.

Через полчаса ей перезвонили из компании и сообщили, что животное сбежало оттуда. Сотрудники снова поймали кошку на следующий вечер, когда из-за нее в местном депо включилась сигнализация.

Уипп написала в Facebook пост, в котором попросила помочь доставить питомца домой. Публикацию увидел Лоз Бэтли (Loz Batley), президент Общества защиты животных Центрального Квинстона в Рокхемптоне.

Батли смог найти волонтеров, которые привезли кошку домой. «Я не думала, что мы увидим ее снова после побега в Брисбен. Я счастлива, что она вернулась, и очень благодарна всем, кто помог вернуть ее в Лонгрич. Даже не верится, что все закончилось так хорошо», — сказала Уипп.

Ранее сообщалось, что жительница одного из пригородов австралийского Мельбурна воссоединилась со своей кошкой, которая пропала десять лет назад. Животное спас строитель, который заметил ее возле стройки в районе Порт-Мельбурн.

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