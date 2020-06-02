Хозяйка воссоединилась с потерявшейся десять лет назад кошкой

Жительница одного из пригородов австралийского Мельбурна воссоединилась со своей кошкой, которая пропала десять лет назад. Об этом сообщает сайт Daily Mail.

В 2010 году Джорджия Цацарис (Georgia Tsatsaris), которой сейчас 54 года, поместила свою бирманскую кошку по кличке Мишка в вольер на улице. Когда она вечером вернулась домой, ее питомицы нигде не было.

Десять лет спустя, в пятницу, 29 мая, женщине позвонили из ветклиники, расположенной в пригороде Мельбурна Морнингтоне, и сообщили, что Мишка нашлась. Кошку спас строитель, который заметил ее возле стройки в районе Порт-Мельбурн. Он поймал животное и понял, что ему требуется срочная помощь ветеринара.

В ветклинике проверили ID-чип Мишки и связались с ее хозяйкой. Женщина поспешила к ветеринару и испытала облегчение, когда вошла и увидела свою давно потерянную питомицу.

«Она выглядела такой худой и измученной, но когда я назвала ее по имени, она ответила слабым мяу и потерлась носом о мою щеку», — сказала она.

Ветеринары сообщили, что Мишка в очень тяжелом состоянии и может умереть, если ей немедленно не окажут помощь. У нее обезвоживание и тяжелая инфекция верхних дыхательных путей. Чтобы собрать денег на лечение кошки, Цацарис создала страницу на сайте GoFundMe.

«Она очень долго жила на улице, и ей нужен круглосуточный уход, чтобы побороть инфекцию и набрать вес. Затем она вернется домой и проживет оставшиеся годы в тепле и любви», — написала она.

Ранее сообщалось, что кот из немецкого города Ашаффенбург скитался 14 лет, а затем воссоединился с хозяевами и умер у них на руках. Хозяева окружили питомца заботой и надеялись, что его состояние улучшится, но этого не случилось.

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