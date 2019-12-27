19-летний кот вернулся домой через семь лет после пропажи

Кота по кличке Тэбс (Tabs), потерявшегося в 2013 году, вернули хозяевам на английский остров Шеппи. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

12-летний кот сбежал, когда его хозяева Джуд (Jude) и Джон Кинлох (John Kinloch) собирались переезжать. Спустя семь лет животное заметили на улице города Джиллингем в графстве Кент. Он был истощен, его шерсть поблекла, а тело покрывали раны.

Нашедшая кота женщина связалась с благотворительной организацией, которая занимается поиском пропавших животных. Волонтеры нашли у кота микрочип, где были записаны его имя и телефон хозяев.

Когда они позвонили по указанному номеру, трубку сняла Джуд. Поначалу она сочла, что ее разыгрывают, и, лишь услышав имя питомца, поверила, что Тэбс вернулся. Хозяева были счастливы снова увидеть любимца, а Джон даже расплакался от радости, будто встретил своего лучшего друга.

Ранее сообщалось, что в американском городе Солсбери, штат Массачусетс, кот вернулся к хозяйке спустя пять лет после пропажи. Кот по кличке Ларри ушел на прогулку в августе 2013 года и пропал, а через пять лет был найден в 32 километрах от дома хозяйки в прибрежном городе округа Эссекс.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!