Пропавший семь лет назад кот вернулся к хозяевам

Пропавший семь лет назад кот Тишка вернулся к хозяевам. Об этом в своем Twitter сообщила владелица кота @lozkinkot.

«Он пропал с дачи в 2011 году, видимо кто-то забрал и увез. А в конце этого лета пришел, сел на порог и никуда не ушел. До последнего не верила, что это наш, а сейчас приехала — ОН!», — поделилась она радостной новостью.

«Щеки у пацана пропали, конечно, но бабушка скоро его откормит», — уверена хозяйка.

8 августа сообщалось о жительнице Великобритании, которая потратила 13 лет на поиски пропавшей кошки и в конечном итоге разыскала ее. Кошку обнаружили в 64 километрах от дома. Хозяйка утверждает, что питомец помнит ее.

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