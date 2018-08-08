Престарелый кот вернулся домой спустя 13 лет скитаний

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Жительница Великобритании потратила 13 лет на поиски пропавшей кошки и в конечном итоге разыскала питомца. Об этом сообщает Metro.

Кошка по имени Бу (Boo) потерялась в 2005 году в английском городе Харрогейт, Северный Йоркшир. Тогда ее хозяйка Джанет Адамович (Janet Adamowicz) оставила заявку о пропаже домашнего животного, еще год развешивала объявления и давала рекламу в местной газете, но спустя столько времени забыла об этом.

Через 13 лет ей позвонили и спросили, не теряла ли она кота. Не сразу вспомнив о Бу, Адамович поспешила ответить, что обе ее кошки дома. Подумав, она все-таки поняла, о ком идет речь.

Кошку обнаружили в 64 километрах от дома. Хозяйка утверждает, что питомец помнит ее. На данный момент Бу уже 17 лет. Кошки живут в дикой природе в среднем до 16 лет.

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