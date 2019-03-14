Кот ушел гулять и нашелся в другом городе через пять лет

В американском городе Солсбери, штат Массачусетс, кот вернулся к хозяйке спустя пять лет после пропажи. Об этом сообщает информационный портал The Daily News of Newburyport.

Элинор Репуччи (Elinore Repucci) выпустила своего питомца по кличке Ларри (Larry) на прогулку в августе 2013 года. «Он уходил из дома и всегда возвращался. Он откликался, когда я звала его, и никогда не убегал далеко, — вспоминает женщина. — В тот день на улице было морозно, поэтому я была уверена, что он вскоре вернется. С тех пор я больше его не видела».

Члены семьи на протяжении нескольких недель безрезультатно искали Ларри. Тогда Репуччи решила, что кот убежал в лес и больше не вернется. Однако спустя пять лет представители приюта для животных Merrimack River Feline Rescue связались с владелицей и сообщили, что обнаружили пропавшее животное.

Сотрудники центра объяснили, что нашли контакты Репуччи благодаря тому, что Ларри оказался чипирован. Он находился в 32 километрах от дома хозяйки в прибрежном городе округа Эссекс. Как оказалось, неизвестный заметил бездомного голодного кота, подбирающего с асфальта хлебные крошки, и позвонил в приют.

Ветеринары осмотрели Ларри, которому вскоре исполнится восемь лет, и передали Репуччи. Животное признали совершенно здоровым.

В 2018 году сообщалось о потерявшемся котенке, который вернулся в семью спустя десять лет. Бело-рыжий кот по кличке Гарри пропал из дома в городе Грейт Яртмут (графство Норфолк) в 2008 году. Спустя десять лет Гарри обнаружили в приюте для животных в городе Ипсвич в соседнем графстве Саффолк за 80 километров от Грейт Яртмута.

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