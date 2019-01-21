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Кот вернулся к похоронившей его хозяйке через три года

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В Великобритании к хозяйке вернулся кот, которого она считала погибшим под колесами автомобиля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кот по кличке Сидни исчез в марте 2016 года. Его хозяйка, 53-летняя Шерон Фокс, обратилась в местный совет и узнала, что животное с такими приметами сбил автомобиль. Его останки к тому времени выбросили на свалку, поэтому женщина не смогла убедиться в этом лично, однако ей прислали фотографию. Окраска погибшего кота действительно была такой же, как у Сиднея.

Спустя почти три года с ней связалась незнакомая женщина и объявила, что Сидни жив. По ее словам, она подобрала его в 20 километрах от населенного пункта, где жила Фокс. У кота был вживленный микрочип с информацией, в том числе его кличкой и контактами хозяев.

После трех лет без дома Сидни одичал и агрессивно реагировал на людей. Несмотря на это, он узнал приехавшую за ним Фокс, перевернулся на спину и позволил почесать себе живот. Женщина предполагает, что три года назад кот забрался в чей-то автомобиль, случайно уехал далеко от дома и не смог найти дорогу обратно.

В августе прошлого года сообщалось о жительнице Великобритании, которая потратила 13 лет на поиски пропавшей кошки и в конечном итоге разыскала ее. Кошку обнаружили в 64 километрах от дома. Хозяйка утверждает, что питомец помнит ее.

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