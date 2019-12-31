Кошка исчезла после урагана и вернулась домой через два года

Помощники шерифа округа Хилсборо американского штата Флорида нашли возле своего офиса пропавшую два года назад кошку и вернули ее хозяину. Об этом сообщает издание UPI.

25 декабря помощники шерифа нашли кошку возле торгового центра. Они отнесли животное ветеринару, который обнаружил у нее микрочип с контактной информацией владельца животного.

Хозяин рассказал, что кошка по имени Ева (Eva) пропала во время урагана «Ирма» в 2017 году. Где она была все это время, неизвестно.

Ранее сообщалось, что кота по кличке Тэбс (Tabs), потерявшегося в 2013 году, вернули хозяевам на английский остров Шеппи. 12-летний кот сбежал, когда его хозяева Джуд (Jude) и Джон Кинлох (John Kinloch) собирались переезжать, а спустя семь лет животное заметили на улице города Джиллингем в графстве Кент.

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