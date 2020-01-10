Кот скитался 14 лет и вернулся к хозяевам умирать

Кот из немецкого города Ашаффенбург скитался 14 лет, а затем воссоединился с хозяевами и умер у них на руках. Об этом сообщает издание Daily Star.

Семья потеряла кота по кличке Лиф (Душа) после Рождества в 2005 году. Их годовалый питомец внезапно бесследно исчез. Хозяева долгое время искали его, но в конечном счете перестали надеяться, что Лиф вернется.

28 декабря 2019 года прохожие обнаружили кота с поблекшей шерстью на автобусной остановке в населенном пункте Фрошхаузен, вблизи Ашаффенбурга. Животное выглядело больным и голодным. Нашедшая его пара вызвала представителей местного благотворительного фонда защиты животных. Сотрудники организации увидели на ухе кота клеймо, благодаря которому им удалось связаться с его хозяевами.

Когда хозяева открыли дверь, кот прыгнул к ним на руки. И они, и их 18-летняя дочь были счастливы снова увидеть Лифа. Хозяева окружили питомца заботой и надеялись, что его состояние улучшится, но этого не случилось. Кот умер 2 января, спустя неделю после возвращения домой.

Местная организация по защите животных опубликовала фотографии кота и его хозяев в надежде узнать, где животное провело 14 лет после своего исчезновения.

Ранее сообщалось, что помощники шерифа округа Хилсборо американского штата Флорида нашли возле своего офиса пропавшую два года назад кошку и вернули ее хозяину. Найти хозяина помог микрочип с контактной информацией владельца животного.

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