«Умершая» кошка вернулась домой спустя три года

В американском округе Санта-Барбара, штат Калифорния, кошка по кличке Патчи, которую считали умершей, вернулась живой спустя три года. Об этом сообщает интернет-издание The Independent.

Представители некоммерческой организации, занимающейся помощью бездомным котам, обнаружили на улице трехцветную кошку в прошлом месяце. Они проверили ее и обнаружили, что она чипирована.

9 января 2018 года в окрестностях города Монтесито произошли массовые сходы селевых потоков из-за сильных дождей. Погибли 23 человека, в том числе владелица кошки Джози Говер (Josie Gower). Родственники Джози считали, что Патчи умерла вместе с ней.

Кошку нашли в 400 метрах от дома, где она раньше жила. В канун Нового года Патчи вернули Норму Боргателло (Norm Borgatello), партнеру Джози.

В прошлом году сообщалось. что пропавшая после разрушительного пожара в районе Ранкин в американском штате Пенсильвания кошка воссоединилась с хозяйкой через пять месяцев. Питомицу удалось вернуть благодаря тому, что она была чипирована.