Кошка вернулась к хозяйке через пять месяцев после разрушительного пожара

Пропавшая после разрушительного пожара в районе Ранкин в американском штате Пенсильвания кошка вернулась к хозяйке через пять месяцев. Об этом сообщает издание CBS Pittsburgh.

В апреле в доме Ванды Хампфрис (Wanda Humphries) произошло возгорание. Здание было полностью разрушено огнем.

Ванда потеряла в этом пожаре собаку и кошку. Хампфрис считала погибшей и вторую кошку по кличке Хоуп, так как она исчезла после случившегося.

14 октября сотрудники Питтсбургской организации по контролю и уходу за животными поймали бездомную кошку, привезли ее в приют для животных, где у нее нашли микрочип. При сканировании чипа выяснилось, что эта кошка — пропавшая Хоуп.

Специалисты позвонили хозяйке кошки, Ванда Хампфрис тут же приехала в приют и забрала свою питомицу.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Индиана приняла сбитое на дороге животное за свою кошку и устроила ей похороны. Позже выяснилось, что она похоронила кролика, а ее кошка жива.