Выжившая после усыпления овчарка выбралась из могилы и пошла искать хозяев

В Республике Коми овчарка по кличке Кирюша, которую попытались усыпить хозяева, выбралась из могилы и отправилась искать свой дом. Историю собаки, выжившей после смертельной инъекции, передает ИА «Комиинформ».

Пес был обнаружен на трассе вдали от населенных пунктов девушкой по имени Ольга Лысцева, проезжавшей мимо на машине. Она остановилась, чтобы подобрать обессиленное животное. Накормив собаку, россиянка посадила ее на заднее сиденье своего автомобиля, где овчарка проспала всю дорогу до Ухты.

Прибыв на место, девушка связалась с фондом помощи бездомным животным «Добрый город», администраторы которого показали животное ветеринарам и обеспечили ему уход.

После этого в социальных сетях распространили информацию о пропавшей овчарке, которую вскоре узнали некоторые жители Емвы. В фонд обратились предполагаемые хозяева, сообщившие, что из-за тяжелой болезни пса усыпили неделю назад, захоронив в лесу. В связи с тем, что доза якобы оказалась несмертельной, собака потеряла сознание, однако не умерла.

Волонтеры отмечают, что данные, предоставленные хозяевами, казались правдивыми: совпадали место обнаружения Кирюши, примерный возраст и выбритая для инъекции лапа. Однако уже на следующий день звонившие жители Емвы извинились, сообщив, что Кирюша все еще находится в захороненном месте, а найденная собака им не принадлежит. Они отказались прислать фото животного, сославшись на сломанный ноутбук.

В настоящее время собаке ищут новый дом. По данным волонтеров, пес добродушен, а серьезных заболеваний у него не нашли. Животное страдает лишь от возможного хронического артрита. Псу показан периодический прием нестероидных противовоспалительных препаратов.

Ранее жительница филиппинской провинции Пангасинан рассказала, как на ее глазах домашняя собака захоронила своего умершего щенка. Ленни Роуз Эллема (Lenny Rose Ellema) запечатлела, как ее четырехлетняя питомица по кличке Бетти самостоятельно вырыла могилу и захоронила мертвого детеныша. Филиппинка отметила, что перед этим Бетти несколько часов пыталась накормить щенка своим молоком, чтобы оживить его.