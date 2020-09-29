Домашняя собака вырыла могилу и захоронила умершего щенка на глазах у хозяйки

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Жительница филиппинской провинции Пангасинан рассказала, как на ее глазах домашняя собака захоронила своего умершего щенка. На видео с животными обратил внимание таблоид Metro.

15 сентября Ленни Роуз Эллема (Lenny Rose Ellema) запечатлела, как ее четырехлетняя питомица по кличке Бетти самостоятельно вырыла могилу и захоронила мертвого детеныша. «Мы не учили ее этому, — утверждает хозяйка. — Мы удивились, когда она первый раз повела себя так в прошлом году с другим щенком. Она удивительная собака».

Филиппинка отметила, что перед выкапыванием могилы Бетти несколько часов пыталась накормить щенка своим молоком, чтобы оживить его. Женщина хотела унести детеныша, однако собака никого не подпускала. По ее словам, Бетти «скорбела» еще несколько дней, после чего продолжила ухаживать за выжившими в помете щенками.

Ранее в китайском городском округе Вэйнань, провинция Шэньси, родственники сняли на видео, как преданная собака пыталась выкопать из могилы тело ее умершего хозяина. По словам дочери покойного, 12-летний пес по кличке Хуцзы неразлучно жил с ее отцом последние десять лет.