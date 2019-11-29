Верный пес попытался достать хозяина из могилы и отказывался его покидать

dailymail.co.uk

В китайском городском округе Вэйнань, провинция Шэньси, родственники сняли на видео, как преданная собака пыталась выкопать из могилы тело ее умершего хозяина. На запись обратило внимание издание Daily Mail.

По словам дочери покойного, 12-летний пес по кличке Хуцзы неразлучно жил с ее отцом последние десять лет. Однако недавно престарелый мужчина скончался из-за болезни. «Мы решили взять Хуцзы с собой на кладбище. Пес ходил по могиле, рыл ее, ложился рядом с ней и не двигался, — рассказала она в разговоре с журналистами. — Когда мы собрались уходить, собака сопротивлялась и отказывалась идти домой».

Дочь подчеркнула, что после смерти ее отца Хуцзы три дня ничего не ел и не пил. «Мы думали, что собака просто стара, поэтому и отказывалась от пищи. Однако она вновь начала есть, когда отца похоронили», — заключила девушка. — Пес действительно чувствует наши переживания». Теперь за животным ухаживают дети умершего китайца.

В сентябре сообщалось, что в филиппинском городе Тарлак преданная собака породы аскал отказывалась покидать гроб ее умершего хозяина. Соседи подчеркнули, что мужчина и его пес почти никогда не разлучались. Питомец всегда бегал по пятам за владельцем. Теперь за ним присматривает семья покойного.

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