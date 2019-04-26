Преданная собака охраняла тело погибшего сородича

В китайской провинции Сычуань заметили собаку, охранявшую тело погибшего сородича. На видео, снятое очевидцем, обратил внимание таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 23 апреля. Пес светлого окраса перебегал дорогу и попал под колеса машины. На кадрах видно, как черно-белая собака стоит рядом с телом погибшего сородича, который лежит в придорожной клумбе.

По словам местных жителей, животное отгоняло прохожих громким лаем. «Как только мы подходили близко, черный пес пытался нас укусить», — вспоминает очевидица.

Пользователи сети восхитились преданностью зверя. «Это настоящая дружба», — комментировали одни. «Очень трогательно. Надеюсь, кто-нибудь приютит его», — поддержали другие.

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