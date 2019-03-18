Преданная собака неделю сидела у больницы в ожидании умершего хозяина

В аргентинском городе Сан-Сальвадор-де-Жужуй шестилетний лабрадор в течение недели сидел у дверей больницы в ожидании умершего хозяина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хозяин пса по кличке Тото попал в больницу в критическом состоянии и попросил знакомых привести питомца в палату, чтобы попрощаться с ним. Однако после смерти аргентинца родственники забыли забрать животное домой. В результате пес остался у дверей центра, ожидая возвращения хозяина.

«Кажется, он уверен, что однажды его хозяин вернется и отвезет его домой», — отметили местные жители, помогающие Тото найти нового владельца. Член общества защиты животных Фатима Родригес (Fatima Rodriguez) уточнила, что его будущая семья «должна иметь закрытый участок», поскольку пес может вернуться к больнице.

Тото несколько раз проходил лечение в ветеринарной клинике и сейчас нуждается в операции на лапе.

В январе сообщалось о коте по кличке Рыжик, который уже второй год ждет погибшую хозяйку на месте сгоревшего дома в Златоусте Челябинской области. Питомец остался на улице в 2017 году, когда в доме произошел пожар. До инцидента в доме проживала семья из четырех человек: мать и три ребенка. Женщина и ее 17-летняя дочь сгорели заживо.

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