Преданная собака охраняла тело погибшего хозяина

В мексиканском городе Монтеморелос, штат Нуэво-Леон, возле тела погибшего мужчины обнаружили охраняющую его собаку. Об этом сообщает издание The Epoch Times.

По данным полиции, Виктор Рейна Васкес (Victor Reyna Vazquez) выпивал алкоголь на железнодорожных путях и попал под колеса проезжающего поезда. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Возле тела 57-летнего мужчины находился пес темного окраса, отмечают парамедики.

Согласно протоколу, зверь защищал хозяина и даже пытался укусить полицейского. Местные жители утверждают, что при жизни Васкес страдал от алкоголизма, и последние годы собака находилась рядом с ним.

Пользователи социальных сетей принялись комментировать произошедшее. Несколько юзеров заявили, что с радостью заберут бездомного пса к себе. «Нам есть чему поучиться у зверей. Теперь мне интересно, в ком больше животных инстинктов, в них или в людях», — прокомментировал мужчина под ником Marychuy Zamarron.

В марте сообщалось, что в аргентинском городе Сан-Сальвадор-де-Жужуй шестилетний лабрадор в течение недели сидел у дверей больницы в ожидании умершего хозяина. Хозяин пса по кличке Тото попал в больницу в критическом состоянии и попросил знакомых привести питомца в палату, чтобы попрощаться с ним. Однако после смерти аргентинца родственники забыли забрать животное домой. В результате пес остался ждать хозяина у дверей центра.

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