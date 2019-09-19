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Прощание преданного пса с умершим хозяином попало на видео

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mirror.co.uk

В филиппинском городе Тарлак преданную собаку породы аскал привезли к гробу ее умершего хозяина. Видео, снятое очевидцем, опубликовала газета Daily Mirror.

Карлито Сембрано (Carlito Sembrano) экстренно отвезли в больницу, когда у него случился сердечный приступ. Мужчина настоял, чтобы его пес по кличке Чучу (Chuchu) поехал с ним. Спустя несколько дней филиппинец скончался.

Семья пыталась забрать аскала домой, однако он отказывался покидать своего хозяина. В поисках Сембрано Чучу бегал по знакомым местам, которые они посещали вместе. Затем пес возвращался к дверям больницы и преданно ждал мужчину.

«Как-то раз сосед взял велосипед Карлито, чтобы отвезти собаке еду. Чучу узнал велосипед и запрыгнул на него, — рассказывает местный житель Джесси Родригес (Jessie Rodriguez). — Мы отвезли пса в дом, где стоял гроб с Сембрано. Когда собака снова увидела хозяина, мы все растрогались. Было очевидно, что Чучу грустит».

Соседи подчеркнули, что Сембрано и Чучу не разлучались почти никогда. Собака всегда бегала по пятам за мужчиной. Теперь за псом присматривает семья покойного.

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