Преданный пес два дня отказывался покидать умершего хозяина

В тайском городе Чиангмай в воскресенье, 7 июля, нашли тело умершего мужчины, рядом с которым сидела собака. Об этом сообщает издание AsiaOne.

Полицейские и врач из района Сан-Кампхаенг выехали на вызов в 17:00 по местному времени. Пожелавшие остаться неизвестными люди нашли на заброшенном складе труп пожилого мужчины, от которого исходил сильный запах. Рядом с ним сидел черный пес.

Доктор осмотрел мужчину и пришел к выводу, что он умер примерно за два дня до обнаружения тела. Специалисты подчеркнули, что на месте происшествия не было никаких следов, которые могли бы свидетельствовать об убийстве или насильственных действиях по отношению к умершему. Тело отправили на экспертизу в местную больницу.

Знакомые погибшего сказали, что 82-летний Кхам Дуангья (Kham Duangya) относился к собаке, как к своему компаньону, и она отвечала преданностью: всегда была рядом и везде за ним следовала.

В июне сообщалось о собаке, которая несколько дней отказывалась поверить в смерть своего хозяина. Она сидела у больничной койки и ждала, когда он вернется.

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