Верный пес остался ждать умершего хозяина у больничной койки

В американском штате Нью-Джерси пес несколько дней провел у больничной койки умершего хозяина, ожидая его возвращения. Об этом сообщает издание The Mirror.

Трехлетний пес — помесь лабрадора по кличке Муз (Лось) — очень тяжело переживал гибель владельца. Волонтеры организации Eleventh Hour Rescue отметили, что собака до сих пор до конца не осознала, что больше никогда не увидит хозяина.

Представители организации NorthStar Pet Rescue выложили трогательную фотографию пса на своей странице в Facebook в надежде найти для Муза новых владельцев. «Он очень милый и счастливый пес по своей природе. Ему просто нужны люди, которые помогут вылечить его сердце», — написали волонтеры.

По данным издания, уже несколько человек заинтересовались верным псом.

В мае сообщалось о филиппинской собаке по кличке Бубой, которая несколько дней ждала умершего хозяина возле школьного кабинета, в котором он преподавал. Ученики заметили пса и отвели его в церковь к гробу мужчины, чтобы животное смогло с ним попрощаться. Когда Бубой увидел тело хозяина, он заскулил, а затем лег на пол рядом с гробом.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!