Потерявшаяся собака годами ждала у обочины своего хозяина и дождалась

В Таиланде верный пес по кличке БонБон потерялся на заправке и четыре года ждал своих хозяев. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

Собака, которую местные жители окрестили Лео, все эти годы бродила вдоль дороги. Женщина заметила бездомное отощавшее животное и начала его подкармливать. Она пыталась приютить пса у себя, однако он возвращался к обочине и продолжал ждать своего владельца.

Тайцы решили помочь собаке найти хозяев и распространили ее фотографии в соцсетях. Вскоре одна семья вышла на связь и прислала старое объявление о пропаже БонБона, который выглядел в точности как Лео.

Владелец БонБона объяснил, что четыре года назад он приехал навестить родных. Пес исчез, когда он заправлял автомобиль. Мужчина предполагал, что собака могла чем-то увлечься и выпрыгнуть из салона. Семья неоднократно прочесывала местные дороги, но так и не смогла найти питомца.

Хозяин решил, что БонБон скончался. Он очень обрадовался, узнав, что пес жив. 9 сентября мужчина встретился со своим питомцем. 14 сентября он планирует отвезти животное на осмотр в ветклинику, прежде чем окончательно забрать его домой.

В 2018 году сообщалось, что в Бразилии несколько псов выстроились у больницы в ожидании бездомного хозяина, который обратился за помощью к врачам. Мужчина признался, что присматривает за собаками, поскольку больше некому о них позаботиться.

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