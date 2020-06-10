Преданный пес днями ждал возвращения погибшего хозяина и довел людей до слез

Видео: dailymail.co.uk

В Китае собака несколько дней не покидала место гибели своего хозяина и ждал его возвращения. На видео, которое довело тысячи зрителей до слез, обратил внимание таблоид Daily Mail.

Преданного пса заметили на мосту, проходящем над рекой Янцзы в городе Ухань. В пятницу, 5 июня, прохожий по фамилии Сюй попытался приютить собаку, однако она убежала. Китаец рассказал о беспризорном животном в интернете. Вскоре на его публикацию откликнулся директор Общества по защите животных в Ухане Ду Фань.

Фань связался с работниками моста и попросил установить детали произошедшего, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. «Было темно. Сложно что-то разглядеть. На записи человек прыгнул с моста», — рассказывает Фань. Выяснилось, что владелец и его пес пришли на мост 30 мая, после чего питомец остался один.

Волонтеры Общества по защите животных пытаются выследить собаку, чтобы оказать ей помощь. «Мы все еще надеемся найти нового хозяина для этого пса, — отмечает Фань. — Нам кажется ужасной несправедливостью, что такая преданная собака осталась на улице».

Видео с собакой, размещенное на китайской видеоплатформе, обрело популярность и довело тысячи пользователей до слез. «О Боже, это разбивает мне сердце», «Пожалуйста, цените свою жизнь и помните, что есть те, кто вас любит», «Надеюсь, они скоро найдут пса, и ему не придется слоняться по городу», «Найдите ему хорошую семью, которая как следует о нем позаботится!» — писали комментаторы.

В конце мая стало известно, что в городе Ухань верная собака несколько месяцев ждала в больнице своего владельца, умершего от коронавирусной инфекции. Потом пса передали в местный приют для животных, который пообещал найти для него новый дом.

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