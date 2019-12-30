В России собака три месяца ждала у дороги своего хозяина и не дождалась

В Красноярском крае недалеко от деревни Кускун собака белого окраса три месяца ждала на обочине дороги своего хозяина, но пока так и не дождалась. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Канске» во «ВКонтакте».

«На трассе Канск — Красноярск, возле Кускуна живет собака. Видимо, кто-то выбросил ее на дороге, — поделился анонимный пользователь сети. — Живет там уже три месяца».

Псу дали прозвище Кускунский Хатико и поставили рядом с ним табличку «Внимание! Собака ждет хозяина». Проезжающие мимо автомобилисты останавливаются и кормят его. Судя по снимкам, опубликованным в посте, местные жители соорудили для бездомной собаки утепленную будку. Поскольку животное очень трусливое и не идет на контакт с людьми, ему планируют вколоть снотворное и увезти на передержку.

В сентябре сообщалось, что в Таиланде верный пес по кличке БонБон потерялся на заправке, четыре года ждал своих хозяев у обочины и дождался. Владелец очень обрадовался, узнав, что его питомец жив.

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