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Собака унюхала щенят под землей и спасла их от мучительной смерти

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dailymail.co.uk

Попытки собаки спасти своих щенят из-под обрушившегося дома попали на видео. На ролик, снятый в индийском штате Раджастхан, обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как беспородная собака отчаянно копает землю возле основания дома. Сидящий рядом с ней человек убирает обломки камней, чтобы животному было легче.

Через некоторое время индиец вытаскивает маленького щенка из ямы и кладет его под нос собаки. Она обнюхивает его, но продолжает нервничать. Затем мужчина достает второго щенка. Обе детеныша выглядят не старше нескольких недель.

Ролик был снят волонтерами Animal Aid Unlimited, организации, занимающейся спасением бездомных животных. Зоозащитники признались, что не знали, что щенята выжили, но собака показала им, где нужно копать. Они утверждают, что животное «всем своим видом показывало, что нужно спешить», чтобы спасти детенышей от смерти от удушья.

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