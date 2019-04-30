Из жизни
 
Последние новости
Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России
Назван неожиданный признак скорой смерти
Опубликовано видео уличных столкновений в Венесуэле
Хакеры начали заражать компьютеры через сервис «Яндекса»
Украинский министр назвал жителей Донбасса мразями и вызвал гнев Тимошенко
США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию
Опубликованы первые фотографии внедорожника из «Кортежа» Путина
Burger King начнет продавать бургеры с искусственным мясом
Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео
Новости партнеров

Модель пыталась спасти тонущих щенят и погибла

Перейти в «Мою Ленту»

Бразильская модель Каролина Биттенкурт (Caroline Bittencourt) прыгнула в море ради спасения тонущих собак и погибла. Об этом сообщает информационный портал Exitoina.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 апреля, вблизи острова Ильябела, Бразилия. «На борту судна были только она, ее супруг и эти щенки, — отметил близкий друг Биттенкурт. — Ее питомцы упали в море из-за сильного ветра». Тогда женщина ринулась на помощь животным. Ее муж Хорхе Сестини (Jorge Sestini) последовал за ней, однако в воде из-за шторма они потеряли друг друга из виду.

По словам агента Биттенкурт, Сестини безуспешно пытался спасти 37-летнюю супругу. В результате ему пришлось несколько часов плыть к берегу, чтобы выжить.

Спасательная бригада отправилась на поиски тела модели. Погибшую нашли в понедельник, 29 апреля. Судьба щенят не уточняется.

В 2018 году сообщалось, что в американском штате Нью-Мексико 63-летний мужчина погиб, спасая внука, когда их джип сорвался со скалы. Подросток потерял много крови, получил травмы печени и поджелудочной железы, сломал ключицу и повредил позвоночник, но остался жив.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Encuentran muerta a la modelo Caroline Bittencourt
Мужчина отдал жизнь ради спасения внука при падении со скалы
Купальщики решили спасти косулю и утопили ее
Житель США спас женщину и ее собаку из тонущей машины
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0429 апреля
Мальчики на уроке чтения в школе Дозье, 1957 год

Проклятый дом

В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
15:29Сегодня

Кровопролитная схватка серых китов и косаток попала на видео

14:18Сегодня

Кошка едва не лишила хозяев десятков тысяч долларов

14:54Сегодня

Редкий дельфин наелся пластика и выбросился на берег

Из жизни00:1213 апреля

«Я хочу деньги»

Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13:26Сегодня

Десятки тысяч животных погибли в секретных опытах в военной лаборатории

11:10Сегодня

Голодный крокодил убил пастуха

12:29Сегодня

Россияне поймали аномально большую воблу

Из жизни00:0326 апреля

Грязные сокровища

Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
05:04Сегодня

В США два миллиона долларов остались без хозяина

09:29Сегодня

Грузовик рассыпал по проезжей части десятки тысяч долларов

10:25Сегодня

Мужчина лег под нож и получил безупречный пресс

Россия
Алексей Текслер «Они могут взорвать информационное поле»
Российские губернаторы начали массово лайкать и шарить. Ради чего они пришли в соцсети?
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Знаешь, сколько было ублюдков?»
 
Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома
Российский депутат объяснил появление выписанной самому себе грамоты
Россияне перестали понимать домашние задания своих детей и пошли к репетиторам
Россиянам предложили пожарить шашлыки в Т-34
Все материалы
Мир
Эра Рэйва
Япония встречает новую эпоху с двумя живыми императорами. Такого не было 200 лет
Американских военных заметили в Ливии
США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию
Курды атаковали турецкую базу в Алеппо
Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео
«Русские должны оттуда убраться»
 
В Венесуэле ограничили доступ к соцсетям
Все материалы
Бывший СССР
Оставили за кадром
Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
Украинский суд отклонил мешавшие объявить победу Зеленского иски
Министр внутренних дел Украины Арсен АваковРазборки по-киевски
Пока украинцы выбирали президента, силовики бились друг с другом. Кому нужна эта война?
Зеленского объявили президентом Украины
Украинский министр назвал жителей Донбасса мразями и вызвал гнев Тимошенко
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Раскрыт процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР
Все материалы
Экономика
Шаг вперед
Россия бросилась в погоню за главными экономиками мира. Китай уже позади
Белоруссия перестала принимать нефть из России
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
BMW построит свой первый завод в России
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Третий крупнейший
«Трест Коксохиммонтаж» стал одним из генподрядчиков завода СПГ в Ленинградской области
Сбербанк решил сохранить низкие ставки по кредитам
Все материалы
Силовые структуры
Эхо войны
Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Напавшего на российскую школу подростка отправили лечиться
Обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе поймали на лжи
Российской судье вынесли приговор за попытку продать должность
Высокопоставленные силовики оказались под угрозой из-за дела Захарченко
Все материалы
Наука и техника
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Серьезный дядя
Толпы зомби, уничтоженная Америка и выжившие байкеры: Days Gone
В США объяснили появление «Мертвой руки» у СССР
В США рассказали о каннибализации F-35
Кабину B-2 Spirit показали изнутри
Раскрыта готовность C-500
Все материалы
Спорт
«Уж очень быстро бегают»
Эти клубы играют в футбол больше ста лет. За что «Тоттенхэм» и «Аякс» прозвали «евреями»?
С молчанием футболистов РПЛ решили бороться
Названа точная дата следующего боя Нурмагомедова
РПЛ разрешила фанатам «Зенита» пронести оскорбительный баннер
Олег Кононов«Кто может быть на месте Кононова? Любой»
Новый тренер не спас «Спартак». За провалы заплатили другие
Агент Бэйла высказался о будущем футболиста в «Реале»
14-летняя российская фигуристка примерит образ героини «Игры престолов»
Все материалы
Культура
«Можно выпустить еще 1500 серий»
Когда «Игра престолов» закончится на самом деле?
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
Чуть помедленнее, Тони
Marvel выпустил финальную серию «Мстителей». Оправдала ли она ожидания?
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Названы вероятные злодеи в продолжении «Мстителей»
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Попавшая в аварию певица МакSим обратилась к поклонникам
Все материалы
Интернет и СМИ
Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный
Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Положи ее на спину
Два века назад женскую «истерию» лечили оргазмом. Почему это было жестоко и бессмысленно
Фотография туристки на фоне достопримечательности вызвала шквал критики в сети
Незадачливый ухажер выдал набор фактов о себе и рассмешил пользователей сети
Губы блогерши посинели из-за неудачной косметологической операции
Ведущий без спроса поцеловал женщину в эфире и разгневал зрителей и Шарлиз Терон
Все материалы
Ценности
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
Легендарный журнал устроил пляжную фотосессию в мусульманском купальнике
Королеву Испании уличили в подражании Меган Маркл
Россияне пересели на премиальные машины
Все материалы
Путешествия
SAINT LOUIS, SAINT-LOUIS, SENEGAL - 2010/04/09: Senegalese boy pretending to be a boxer. (Photo by Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images)«Вас тут убьют, как стемнеет»
Темная сторона Африки: как россияне очутились в Сенегале и чуть не погибли
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
May 11, 2016 - Windhoek, Namibia - Night karaoke in the most popular bar in Windhoek, Namibia, on May 11, 2016. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Африканский налет
Лучшее пиво и мясо антилопы: зачем ехать в Намибию
Названы лучшие приложения для бронирования туров
Один из крупнейших покупателей Boeing 737 MAX нашел ему замену
Российским аэрофобам предложат обнять собак
Туристов предупредили о пробках и очередях в московских аэропортах
Все материалы
Из жизни
Мальчики на уроке чтения в школе Дозье, 1957 годПроклятый дом
В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Кошка едва не лишила хозяев десятков тысяч долларов
Редкий дельфин наелся пластика и выбросился на берег
Голодный крокодил убил пастуха
Россияне поймали аномально большую воблу
Все материалы
Волги против Mini
Видео: советские машины против Mini и Porsche на ралли Монте-Карло! Что из этого вышло?
Сначала они были концептами
Как выглядели популярные модели на пути к серийному производству
Суперкроссоверы
Топ-10 самых быстрых кроссоверов в 2019 году
Полвека Porsche, впервые победившему в Ле-Мане
Все варианты легендарного Porsche 917
Российский инвестфонд воскресит проект гиперкара Lada
Кабриолет Aurus получил «парадные» настройки подвески
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Все материалы
Дом
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Морда кирпичом
Что вы понимаете в архитектуре? Сложный тест
Россияне бросились скупать загородное жилье
Шуру оставили бомжом
Названа стоимость самых дешевых домов в Крыму
Раскрыты данные о самой дорогой съемной квартире Москвы
Все материалы