Модель пыталась спасти тонущих щенят и погибла

Бразильская модель Каролина Биттенкурт (Caroline Bittencourt) прыгнула в море ради спасения тонущих собак и погибла. Об этом сообщает информационный портал Exitoina.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 апреля, вблизи острова Ильябела, Бразилия. «На борту судна были только она, ее супруг и эти щенки, — отметил близкий друг Биттенкурт. — Ее питомцы упали в море из-за сильного ветра». Тогда женщина ринулась на помощь животным. Ее муж Хорхе Сестини (Jorge Sestini) последовал за ней, однако в воде из-за шторма они потеряли друг друга из виду.

По словам агента Биттенкурт, Сестини безуспешно пытался спасти 37-летнюю супругу. В результате ему пришлось несколько часов плыть к берегу, чтобы выжить.

Спасательная бригада отправилась на поиски тела модели. Погибшую нашли в понедельник, 29 апреля. Судьба щенят не уточняется.

В 2018 году сообщалось, что в американском штате Нью-Мексико 63-летний мужчина погиб, спасая внука, когда их джип сорвался со скалы. Подросток потерял много крови, получил травмы печени и поджелудочной железы, сломал ключицу и повредил позвоночник, но остался жив.

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