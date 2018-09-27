Мужчина отдал жизнь ради спасения внука при падении со скалы

В американском штате Нью-Мексико 63-летний мужчина погиб, спасая внука, когда их джип сорвался со скалы. Об этом сообщает ABC News.

Во время поездки в горах автомобиль, в котором находились Джерард Гринаф (Gerard Greenough) и его 13-летний внук Остин Керли (Austyn Kerley), застрял на скале. Мужчина попытался выехать из опасного места, но камни, на которых остановилась машина, покатились вниз, увлекая ее за собой по склону высотой 45 метров. Когда джип начал падать, Гринаф успел обхватить внука, чтобы смягчить удар.

Отдыхающий парамедик, случайно оказавшийся на месте происшествия, 20 минут пытался помочь мужчине, но так и не смог его спасти. Подросток потерял много крови, получил травмы печени и поджелудочной железы, сломал ключицу и повредил позвоночник, но остался жив. Случайные прохожие отнесли его к дороге, где его подобрала скорая помощь. Он быстро поправляется и уже выписался из больницы.

16 августа сообщалось, что в Сиднее мужчина прыгнул с балкона, чтобы спасти падающего сына. Он успел схватить его, но затем оба сорвались вниз. При падении мужчина обхватил мальчика, чтобы принять удар на себя.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!