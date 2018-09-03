Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяйки от медведя

В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Об этом сообщает WRAL.

Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил (Tiffany Merrill). «Я думала, умру, — вспоминает она. — Крикнула детям: "Закрывайте двери, закрывайте двери, медведь в доме!"»

Шум привлек собаку Меррил — беспородного пса по кличке Пиклз, весившего чуть более двух килограммов. Он прибежал и с лаем бросился на зверя. Хищник последовал за ним на улицу, нагнал и убил. «Я ничего не могла поделать», — говорит женщина.

В Северной Каролине распространены черные медведи (барибалы). Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

21 августа сообщалось, что черный медведь забрался в дом к пожилой жительнице американского штата Нью-Гемпшир. Когда женщина наткнулась на животное, оно ударило ее лапой по лицу. В результате пострадавшая потеряла глаз и получила другие травмы.

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