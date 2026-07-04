Названа новая версия обстоятельств смерти Майкла Джексона

RadarOnline выдвинуло новую версию обстоятельств смерти Майкла Джексона

Американский певец Майкл Джексон мог самостоятельно увеличить дозу лекарств, пока его лечащий врач ненадолго вышел из комнаты. Новую версию обстоятельств смерти исполнителя выдвинуло издание RadarOnline, сославшись на собственное расследование.

По версии издания, на состояние певца могли повлиять хронические боли, тревога из-за финансовых проблем и подготовка к предстоящему туру. «Майкл способствовал собственной смерти, употребляя наркотики. Он знал последствия и риски всех препаратов, которые принимал», — цитирует издание судебно-медицинского эксперта Сирила Вехта.

При этом официально лечащий врач Джексона Конрад Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве и отбыл наказание. Однако продолжает отрицать свою вину.

Ранее британская студия Wonderhood Studios опубликовала слова Майкла Джексона о дружбе с детьми. На этих записях Джексон утверждает, что дети сами влюблялись в его личность.