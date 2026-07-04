Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:59, 4 июля 2026Культура

Названа новая версия обстоятельств смерти Майкла Джексона

RadarOnline выдвинуло новую версию обстоятельств смерти Майкла Джексона
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Phil Walter / Getty Images

Американский певец Майкл Джексон мог самостоятельно увеличить дозу лекарств, пока его лечащий врач ненадолго вышел из комнаты. Новую версию обстоятельств смерти исполнителя выдвинуло издание RadarOnline, сославшись на собственное расследование.

По версии издания, на состояние певца могли повлиять хронические боли, тревога из-за финансовых проблем и подготовка к предстоящему туру. «Майкл способствовал собственной смерти, употребляя наркотики. Он знал последствия и риски всех препаратов, которые принимал», — цитирует издание судебно-медицинского эксперта Сирила Вехта.

При этом официально лечащий врач Джексона Конрад Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве и отбыл наказание. Однако продолжает отрицать свою вину.

Ранее британская студия Wonderhood Studios опубликовала слова Майкла Джексона о дружбе с детьми. На этих записях Джексон утверждает, что дети сами влюблялись в его личность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта самая сложная задача при взятии Константиновки

    Российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов

    В Запорожской области под обстрел ВСУ попал детский сад

    Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми

    Массированный удар по Белгороду назвали самым масштабным с начала СВО

    Трамп заявил об отсутствии планов убивать руководство Ирана

    На Украине заявили о ежегодном сокращении населения

    В российском регионе во время урагана погиб ребенок

    Украинский олигарх вышел из комы после взрыва в Монако

    Минобороны России предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok