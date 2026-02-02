Реклама

Культура
00:54, 2 февраля 2026Культура

Опубликованы слова Майкла Джексона о дружбе с детьми

В трейлере к фильму о Майкле Джексоне прозвучали его слова о дружбе с детьми
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Британская студия Wonderhood Studios весной 2026 года выпустит фильм о певце Майкле Джексоне. Вышел новый трейлер картины, в котором впервые обнародовали аудиозаписи, на которых исполнитель говорит о своей дружбе с детьми, пишет газета The Guardian.

На этих записях Джексон утверждает, что дети сами влюблялись в его личность. При этом, говорил певец, иногда то, что дети стремились прикоснуться к нему, оборачивалось неприятностями. Никаких пояснений к этой фразе не прилагается.

Также на одной из аудиозаписей Джексон говорит, что готов свести счеты с жизнью, если ему запретят общаться с детьми.

Ранее внешность старшей сестры американского певца Майкла Джексона Ла Тойи Джексон на новых кадрах напугала фанатов.

