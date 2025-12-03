Реклама

Внешность сестры Майкла Джексона на новых кадрах напугала фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @latoyajackson

Внешность старшей сестры американского певца Майкла Джексона Ла Тойи Джексон на новых кадрах напугала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя исполнительница предстала перед камерой в облегающем наряде. Она позировала в черных брюках и красной водолазке, демонстрируя фигуру с разных ракурсов. Кроме того, артистка надела золотистые остроносые туфли на высоких каблуках, распустила уложенные волнами волосы и нанесла контрастный макияж с черными стрелками на веках.

«Желаю всем чудесной недели! Берегите себя, будьте здоровы и большой вам любви!» — указала в подписи автор поста.

Поклонники оценили снимки в комментариях. «Пожалуйста, поешь», «Мешок с костями», «Это страшно», «Каким воздухом она питается?», «Такая худая», «Говорить нам, что нужно оставаться здоровыми, выглядя вот так, — это безумие», — заявили они.

В ноябре американская певица Бритни Спирс попала в объективы папарацци в Калифорнии и удивила фанатов внешностью.

