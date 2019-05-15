Живые щенята в автомате с игрушками взбесили пользователей соцсетей

В Китае в автомат с игрушками поместили живых щенков. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике некий мужчина показывает автомат, внутри которого сидят щенята, и вытаскивает клешней одного из них. На автомате висит табличка с надписью: «Кто-нибудь, пожалуйста, придите и заберите меня домой».

Видеоролик широко распространился в социальных сетях и вызвал гнев пользователей. Зоозащитники из организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») призвали китайские власти разобраться с владельцем игрового автомата.

Заядлый игрок Чэнь Чжитун предположил, что ролик мог был снят в рекламных целях. Он заявил журналистам Daily Mail, что содержать такой автомат было бы слишком накладно для владельцев, однако добавил, что сам видел автоматы, призами в которых были живые лобстеры и крабы.

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