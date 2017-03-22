Огорченный поражениями ирландец застрял в автомате с игрушками

В Ирландии раздраженный своим невезением в игре трехлетний Джейми Бракен-Мерфи забрался в автомат с плюшевыми игрушками и застрял в нем. Об этом пишет Daily Mirror.

Пришедшему в игровой центр мальчику никак не удавалось ничего выиграть, и он решил, что сам достанет желаемое. Он смог осуществить задуманное благодаря тому, что его отец Дамиэн на некоторое время отвлекся. «Я попытался вытащить его, но ему не хватало места, чтобы развернуться в нужную сторону. Я сказал ему не паниковать и пошел искать кого-нибудь из персонала, у кого есть ключи от автомата», — рассказал Мерфи-старший.

Отцу и сыну смог помочь пожарный, который пришел в детский центр со своим ребенком.