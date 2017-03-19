Мужчина пробрался мимо охраны в кабинет Трампа и сделал селфи

Американец пробрался в рабочий кабинет президента США Дональда Трампа в загородной резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) и сделал там селфи на фоне портрета республиканца в молодости. Об этом в воскресенье, 19 марта, пишет газета The New York Post.

Джозеф Янг (Joseph Young) выложил снимок на своей странице в Instagram вечером 18 марта и снабдил подписью: «Проскользнули через Секретную службу, чтобы сделать это селфи. Они могли бы предупредить нас не ходить туда».

Пресс-секретарь охранного ведомства Кэтрин Милхонун заявила изданию, что никакого проникновения не было, назвала утверждения Янга ложью и подчеркнула, что «никто не мог пройти мимо Секретной службы».

Позднее Янг удалил публикацию, однако она успела разойтись по интернету и вызвать среди пользователей дискуссию по поводу качества работы Секретной службы США. Одни критиковали охрану, другие пытались оправдать тем, что у нее выдалась «тяжелая неделя».

18 марта стало известно о том, что неделей ранее агенты Секретной службы США в течение примерно четверти часа не могли поймать проникшего на территорию Белого дома человека. Когда нарушитель был задержан, выяснилось, что его зовут Джонатан Трен и в официальную резиденцию главы государства он пробрался без конкретной цели. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

16 марта СМИ сообщили, как двое охранявших восьмилетнего внука Трампа агентов американской Секретной службы сделали селфи с ребенком в автомобиле, однако тот проснулся и испугался. О случившемся мальчик рассказал матери, а та — мужу, Дональду Трампу-младшему. Он обратился к руководству Секретной службы, в отношении охранников ведется расследование.

Секретная служба США — федеральное агентство, подчиненное министерству внутренней безопасности. Ее создал президент Авраам Линкольн в 1865 году. Основные задачи ведомства — предотвращение подделки денег и ценных документов, охрана президента и других высокопоставленных чиновников.