Женщина упала с девятиметровой высоты в попытке спасти чужую собаку

В американском штате Колорадо женщина попыталась спасти чужого пса по кличке Блу и упала с девятиметровой высоты. Об этом сообщает новостной журнал Newsweek.

В субботу, 3 октября, 25-летняя американка гуляла с друзьями и собакой по тропе, ведущей к водопаду. Неожиданно трехмесячный Блу поскользнулся и провалился в щель 4,5 метра глубиной. Один из приятелей решил спуститься к подножию скалы, чтобы поймать щенка, если тот начнет скатываться дальше.

На помощь поспешил другая очевидица произошедшего. В попытке спасти пса женщина оступилась и сорвалась с обрыва. «Падение было серьезным, скорее всего, в других обстоятельствах она получила бы серьезную травму или скончалась», — отметил координатор поисково-спасательных работ Крис Уайт. Однако ее падение смягчил мужчина, высматривавший щенка снизу.

На место инцидента прибыла спасательная бригада. В результате туристов, оказавшихся у подножия скалы, и пса Блу благополучно спасли. Мужчина и женщина отделались незначительными повреждениями. Им оказали первую помощь в ближайшем медцентре, после чего пострадавшую направили в больницу святой Марии на обследование.

Ранее в Великобритании женщина рискнула жизнью, чтобы спасти тонущую в озере собаку. Гуляющая по парку британка увидела в озеро бульдога и поспешила на помощь. По словам очевидцев, вода была настолько холодной, что жизнь героини находилась в опасности.